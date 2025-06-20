Un repaso a la reunión pública del 18 de junio
El 18 de junio de 2025 se celebró una reunión pública en Clamart como parte de la consulta en curso sobre el proyecto de ampliación del tranvía T10. En esta ocasión, Île-de-France Mobilités pudo presentar los resultados del examen de las alternativas mencionadas durante la consulta preliminar y luego detallar los escenarios consolidados previstos en esta fase para cada sector del proyecto. Dos veces de intercambio permitió responder a las numerosas preguntas del público.
Más de 400 personas estuvieron presentes en la sala Jules Hunebelle, testimoniando la implicación e interés del público. Île-de-France Mobilités desea agradecer a los participantes su activa movilización, la calidad de sus intercambios y el buen desarrollo de la reunión.