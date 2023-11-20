¡El boletín nº 2 está disponible!

Como la consulta continúa a finales de 2022 y la consulta sobre la compatibilidad de documentos de planificación urbana (MECDU) en abril de 2023, el proyecto de ampliación del tranvía T8 ha continuado.

El expediente de investigación previo a la declaración de utilidad pública del proyecto está siendo examinado actualmente por los servicios estatales, con vistas a una investigación pública que se celebrará en 2024. La investigación debería permitir recopilar la opinión pública sobre un proyecto cuya definición ha sido refinada. Este procedimiento permitirá al prefecto decidir sobre la utilidad pública del proyecto y sobre las condiciones esenciales para su ejecución.

