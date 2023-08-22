Como en todos los proyectos realizados por Île-de-France Mobilités, la ampliación del tranvía T8 está sujeta a consulta regular con el público implicado en el proyecto. Tras una fase preliminar de consulta en 2019, la consulta en curso se celebró en otoño de 2022. Le siguió la consulta sobre la Compatibilidad de Documentos de Planificación Urbana (MECDU) en abril de 2023. Durante estas diversas discusiones y reuniones, Île-de-France Mobilités pudo recopilar un gran número de opiniones sobre el proyecto de ampliación del tranvía T8. Estas contribuciones han contribuido a perfeccionar el proyecto. La única investigación pública, un paso regulatorio esencial para la continuación del proyecto y el inicio de los trabajos, tendrá lugar del 21 de mayo al 25 de junio de 2024. Debería permitir recopilar la opinión pública sobre un proyecto cuya definición ha sido refinada. Este procedimiento permitirá al prefecto decidir sobre la utilidad pública del proyecto y sobre las condiciones esenciales para su ejecución.