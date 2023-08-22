La única investigación pública

Al final de las tres fases de consulta, el expediente de investigación pública del proyecto fue presentado y examinado por los servicios estatales. Este expediente se centra en particular en todos los ajustes realizados al proyecto por Île-de-France Mobilités tras los distintos momentos de encuentro con el público. De hecho, el proyecto se está volviendo cada vez más concreto y las diversas preguntas que aún se podían plantear hace dos años casi todas han sido respondidas.

La investigación pública se divide en tres fases:

Preparación para la encuesta

La duración de la investigación

La investigación posterior

La investigación pública tendrá lugar del 21 de mayo al 25 de junio de 2024. Para esta investigación pública única, se ha nombrado una comisión independiente de investigación por el tribunal administrativo de Montreuil. Se dice que esta encuesta es única porque abarca 2 objetos: