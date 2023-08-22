Tranvía

AmpliaciónSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

La única investigación pública

Al final de las tres fases de consulta, el expediente de investigación pública del proyecto fue presentado y examinado por los servicios estatales. Este expediente se centra en particular en todos los ajustes realizados al proyecto por Île-de-France Mobilités tras los distintos momentos de encuentro con el público. De hecho, el proyecto se está volviendo cada vez más concreto y las diversas preguntas que aún se podían plantear hace dos años casi todas han sido respondidas.

La investigación pública se divide en tres fases:

  • Preparación para la encuesta
  • La duración de la investigación
  • La investigación posterior

La investigación pública tendrá lugar del 21 de mayo al 25 de junio de 2024. Para esta investigación pública única, se ha nombrado una comisión independiente de investigación por el tribunal administrativo de Montreuil. Se dice que esta encuesta es única porque abarca 2 objetos:

  • La declaración de utilidad pública del proyecto
  • la compatibilidad del Plan Urbano Intercomunal Local (PLUi) de la Comuna de Plaine.
¿Cuándo y cómo participar?

Del 21 de mayo al 25 de junio de 2024, existen varios procedimientos de participación disponibles para que puedas opinar sobre el proyecto de ampliación del tranvía T8.

¿Quieres saberlo todo sobre el proyecto?

Todos los documentos que componen el expediente de investigación pueden consultarse en la plataforma dedicada a la investigación.

