Descubre el proyecto

El tranvía T8 hoy

El tranvía T8 entró en servicio en diciembre de 2014. Con 8,5 km de longitud, da servicio a las comunas de Saint-Denis, Épinay-sur-Seine y Villetaneuse en el departamento de Seine-Saint-Denis (93). Compuesto por 17 estaciones, conecta la Porte de Saint-Denis de París con Villetaneuse-Université por un lado y Épinay-Orgemont por otro a través de:

  • Un tramo común en la comuna de Saint-Denis, desde Saint-Denis Porte de Paris, en conexión con la línea de metro 13. Este tramo da servicio a la estación Saint-Denis (RER D, Transilien H, tranvía T1);
  • Una ramal en el municipio de Épinay-sur-Seine, que permite en particular servir a la estación de Épinay-sur-Seine (RER C, tranvía-tren T11 y el distrito de Orgemont);
  • Una rama en la localidad de Villetaneuse, que sirve en particular a la universidad y al centro urbano (en conexión con el tranvía-tren T11).
El proyecto de un vistazo

El proyecto de ampliación del tranvía T8 tiene como objetivo continuar el trazado de este tranvía para conectar los dos tramos de Épinay-Orgemont y Villetaneuse-Université directamente al norte de París, con Rosa-Parks.

Ampliado en 10 estaciones, el tranvía T8 servirá finalmente a sectores especialmente dinámicos que están experimentando una gran transformación en el cruce de los municipios de Saint-Denis, Aubervilliers y París:

  • El sector Franc-Moisin - Bel-Air al norte, en Saint-Denis, que da servicio al distrito de Franc-Moisin;
  • El sector de La Plaine, en Saint-Denis y Aubervilliers, que da servicio al actual distrito financiero alrededor del Stade de France, así como a las zonas en desarrollo: el ZAC Montjoie, el CPRU Cristino García Landy, el Campus Condorcet, el ZAC Nozal Front Populaire;
  • el sector Magasins Généraux, que dará servicio a los Entrepôts et Magasins Généraux de Paris (EMGP) y al sector Gare des Mines Fillettes;
  • El sector de París conecta los Magasins Généraux al norte de París, sirviendo a la Manufacture de la Mode, al centro comercial Le Millénaire y a la Porte d'Aubervilliers, y enlazando con el RER E y el tranvía T3b en la terminal de Rosa-Parks.
Como proyecto estructurante para la transformación de este territorio, Île-de-France Mobilités quiso reunirse con los primeros afectados por este nuevo proyecto de infraestructuras (usuarios, residentes locales, actores económicos, etc.) para recopilar sus opiniones y desarrollar un proyecto lo más cercano posible a sus necesidades. Hasta la fecha, tres fases de consulta han marcado la vida del proyecto:

  • Consulta preliminar en 2019
  • La consulta en curso de 2022
  • Consulta sobre la compatibilidad de documentos de planificación urbana (MECDU) en 2023

Al final de estas fases de consulta, debe llevarse a cabo la investigación pública —un paso regulatorio esencial para la continuación del proyecto—.

Consultas anteriores
La investigación pública

Los objetivos del proyecto

  • Facilitar el transporte público en el territorio y garantizar conexiones eficientes con los modos pesados (metros, RER)
  • Fortalecimiento de la atractividad y apoyo al desarrollo de un territorio cambiante
  • Mejorar la calidad de vida en la ciudad y contribuir a la progresión de los modos activos (caminar y andar en bicicleta)
El tranvía T8: un proyecto a favor de la intermodalidad

Los nuevos estudios y las fases de consulta han permitido perfeccionar el proyecto y especificar su integración en el espacio público. El proyecto confirmó los grandes retos de facilitar los desplazamientos dentro del territorio, garantizar la intermodalidad (cambiar de un medio de transporte a otro) y mejorar las conexiones entre los diferentes modos de transporte. Estas cuestiones estuvieron en el centro de los debates que guiaron la elección de la variante elegida del terminal Rosa-Parks en Macdonald Boulevard.

A pesar de la reducción a un solo carril y la eliminación de algunas plazas de aparcamiento en el Boulevard MacDonald en París, este escenario ofrece sobre todo conexiones más sencillas con el tranvía T3b y el RER E. Estos últimos serán cuidadosamente modificados en futuros estudios para organizar los flujos en el espacio público y optimizar el tiempo y la comodidad de las conexiones en el intercambio.

De forma más general, el proyecto anima a los usuarios a cambiar al transporte público y a modos activos (ciclismo, caminata). Así, además de las conexiones en la terminal, el proyecto crea nuevas conexiones con el RER B en La Plaine – Stade de France, las líneas de metro 13 en Saint-Denis – Porte de Paris, 12 en Front Populaire y pronto 15 en La Plaine – Stade de France. Las líneas de autobús también se reorganizarán para girar alrededor del tranvía. Además, se construirán 5,6 km de carriles bici seguros a lo largo de la ruta en conjunto con el proyecto Vélo Île-de-France y se instalarán aparcamientos para bicicletas cerca de las estaciones. Por último, el proyecto mejorará la continuidad y calidad de los caminos peatonales.

Un medio de transporte accesible, rápido y cómodo

El objetivo principal del proyecto de ampliación del tranvía T8 hacia el sur es ofrecer a los usuarios un transporte diario cómodo, accesible y fácil de usar. Es 100% accesible para personas con movilidad reducida gracias a instalaciones y equipos específicos (pendientes suaves, rampas de acceso, etc.).

Con un tranvía cada tres o cuatro minutos en hora punta y un tiempo medio de viaje estimado en unos veinte minutos, los usuarios de París y Seine-Saint-Denis se beneficiarán de un nuevo medio de transporte limpio, rápido y eficiente para desplazarse por la circunvalación y acceder a los empleos, servicios y viviendas que se están desplegando en un territorio en rápida evolución.

