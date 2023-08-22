Descubre el proyecto

A pesar de la reducción a un solo carril y la eliminación de algunas plazas de aparcamiento en el Boulevard MacDonald en París, este escenario ofrece sobre todo conexiones más sencillas con el tranvía T3b y el RER E. Estos últimos serán cuidadosamente modificados en futuros estudios para organizar los flujos en el espacio público y optimizar el tiempo y la comodidad de las conexiones en el intercambio.

De forma más general, el proyecto anima a los usuarios a cambiar al transporte público y a modos activos (ciclismo, caminata). Así, además de las conexiones en la terminal, el proyecto crea nuevas conexiones con el RER B en La Plaine – Stade de France, las líneas de metro 13 en Saint-Denis – Porte de Paris, 12 en Front Populaire y pronto 15 en La Plaine – Stade de France. Las líneas de autobús también se reorganizarán para girar alrededor del tranvía. Además, se construirán 5,6 km de carriles bici seguros a lo largo de la ruta en conjunto con el proyecto Vélo Île-de-France y se instalarán aparcamientos para bicicletas cerca de las estaciones. Por último, el proyecto mejorará la continuidad y calidad de los caminos peatonales.