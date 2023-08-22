Descubre el proyecto

El tranvía T8 hoy
El tranvía T8 entró en servicio en diciembre de 2014. Con 8,5 km de longitud, da servicio a las comunas de Saint-Denis, Épinay-sur-Seine y Villetaneuse en el departamento de Seine-Saint-Denis (93). Compuesto por 17 estaciones, conecta la Porte de Saint-Denis de París con Villetaneuse-Université por un lado y Épinay-Orgemont por otro a través de:
- Un tramo común en la comuna de Saint-Denis, desde Saint-Denis Porte de Paris, en conexión con la línea de metro 13. Este tramo da servicio a la estación Saint-Denis (RER D, Transilien H, tranvía T1);
- Una ramal en el municipio de Épinay-sur-Seine, que permite en particular servir a la estación de Épinay-sur-Seine (RER C, tranvía-tren T11 y el distrito de Orgemont);
- Una rama en la localidad de Villetaneuse, que sirve en particular a la universidad y al centro urbano (en conexión con el tranvía-tren T11).