AmpliaciónSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

El proyecto de ampliación del tranvía T8, liderado por Île-de-France Mobilités (IDFM), amplía el tranvía existente hacia el sur, creando 10 nuevas estaciones a un radio de 5,5 km entre la actual terminal Saint-Denis – Porte de Paris y la estación del RER Paris – Rosa Parks. Debe atravesar los municipios de Saint-Denis, Aubervilliers y los distritos 18º y XIX de París.

La operación de la línea ampliada de tranvía T8 también requiere un aumento del material rodante, lo que implica la ampliación y adaptación del sitio de mantenimiento y almacenamiento (SMR) situado en Villetaneuse. El proyecto contempla un tranvía cada 4 minutos en hora punta, 5 nuevas conexiones con las principales líneas de transporte público, una red eficiente con servicios de autobús y servicios ciclistas y peatonales de alta calidad y seguros.