AmpliaciónSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

El proyecto de ampliación del tranvía T8, liderado por Île-de-France Mobilités (IDFM), amplía el tranvía existente hacia el sur, creando 10 nuevas estaciones a un radio de 5,5 km entre la actual terminal Saint-Denis – Porte de Paris y la estación del RER Paris – Rosa Parks. Debe atravesar los municipios de Saint-Denis, Aubervilliers y los distritos 18º y XIX de París.

La operación de la línea ampliada de tranvía T8 también requiere un aumento del material rodante, lo que implica la ampliación y adaptación del sitio de mantenimiento y almacenamiento (SMR) situado en Villetaneuse. El proyecto contempla un tranvía cada 4 minutos en hora punta, 5 nuevas conexiones con las principales líneas de transporte público, una red eficiente con servicios de autobús y servicios ciclistas y peatonales de alta calidad y seguros.

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Seine-Saint-Denis
Ciudad de París
Establecimiento Territorial Público Comuna de Plaine
Île-de-France Mobilités

Plan

Cifras clave

10

Nuevas emisoras

5

nuevas conexiones con el RER, metro y tranvía

5,5 km

Línea adicional

4 min

frecuencia en el tramo común durante la hora punta

Calendario

  1. 2019-2023
    Estudios preliminares
  2. 2019
    Consulta previa
  3. 2022
    Consulta continua
  4. 2023
    Consulta MECDU (compatibilidad de documentos de planificación urbana)
  5. 2023
    Validación del Diagrama Esquemático (SDP) y del Archivo de Consulta Pública
  6. 21 de mayo - 25 de junio de 2024
    Investigación pública única
  7. 2025
    Declaración de utilidad pública
  8. 2026-2027
    Estudios detallados
  9. 2027-2031
    Obra
  10. Horizonte 2031
    Puesta en servicio