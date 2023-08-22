Financiación y los actores

Los financiadores

Financiando hasta el 21% de la extensión del tranvía T8, el Estado se compromete a ofrecer a los residentes de Île-de-France un transporte más eficiente que les permita avanzar hacia una ciudad sostenible y un estilo de vida más pacífico. El Estado persigue su objetivo de hacer la red de transporte más eficiente integrándola en la dinámica de los territorios para satisfacer mejor las necesidades diarias de los usuarios, mejorar el acceso al transporte para todos y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France.

Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. La creación de nuevas líneas de tranvía forma parte de este gran programa. La región le destina recursos financieros muy significativos. Está financiando el proyecto de ampliación del tranvía T8 con un 49%.

Debido a que se trata de un importante problema social, económico y medioambiental, el departamento de Seine-Saint-Denis está movilizado y comprometido con la mejora de la calidad y cantidad del transporte público en la región. Participa activamente en el despliegue de la red de tranvías y la ampliación de las líneas de metro, y apoya la construcción de las nuevas líneas de metro Grand Paris Express. La ampliación del tranvía T8 cumple con este requisito y el Departamento participa en su financiación hasta un 10%.

La lucha contra la contaminación del aire, principalmente por el tráfico rodado, es un importante problema de salud pública y la Ciudad de París la ha convertido en un tema importante en sus políticas. Así, la ciudad de París participa activamente en el desarrollo de la red de transporte público y en la mejora de los enlaces entre París y los municipios vecinos. Además de las nuevas soluciones alternativas de movilidad al coche privado que está implementando, actúa para un transporte fiable y eficiente, lo más cerca posible de las necesidades de los usuarios. Con su experiencia como propietario de proyectos con la puesta en marcha de la T3a, la T3b y su extensión hasta la Porte Dauphine, apoya activamente el despliegue de un tranvía 100% eléctrico en París y el área metropolitana. Por eso el proyecto del tranvía T8, que conectará París con Saint-Denis, tiene sentido y será cofinanciado por la ciudad de París con un valor del 7,2%.

Desde 2010, Plaine Commune, a través de su Plan de Viajes Locales, trabaja para facilitar la movilidad de residentes, empleados y usuarios de su territorio, en particular mejorando los desplazamientos en transporte público, en bicicleta y a pie. Como columna vertebral futura del transporte en la región, la ampliación del tranvía T8 es esencial y encaja perfectamente en su política de desarrollo. Plaine Commune está financiando el proyecto con un 12,8% de suma de financiación.