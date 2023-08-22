Consultas anteriores

Consulta de MECDU

Del 24 de abril de 2023 al 24 de mayo de 2023 se llevó a cabo la consulta sobre la compatibilidad de los documentos de planificación urbana. La Compatibilidad de Documentos de Planificación Urbana (MECDU) es un procedimiento que garantiza que un proyecto de desarrollo sea tenido en cuenta por los documentos de planificación urbana. Ayuda adaptar y modificar estos documentos para que el proyecto en cuestión sea factible.

Los desarrollos relacionados con la inserción del tranvía T8 requieren la compatibilidad del Plan Urbano Intercomunal Local de la Comuna de Plaine (PLUi), con el que se asocian los municipios de Saint-Denis, Aubervilliers y Villetaneuse.

Las modalidades de la consulta

En la web dedicada al proyecto, se ha actualizado la sección "Enviar una opinión" para que el público pueda expresar su opinión en línea sobre el procedimiento para hacer compatibles los documentos de urbanismo.

Los resultados de la consulta

Aunque la participación seguía siendo limitada debido a la naturaleza técnica del procedimiento concertado, la mayoría del público estaba informado sobre esta nueva etapa de consulta. Las opiniones expresadas confirmaron la idoneidad del proyecto de ampliación del tranvía T8. En respuesta a preguntas sobre este procedimiento, Île-de-France Mobilités especificó que la compatibilidad solo se referirá a las necesidades del proyecto de ampliación del tranvía T8 si se declara de interés público.