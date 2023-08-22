Tranvía

AmpliaciónSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Consultas anteriores

La consulta preliminar de 2019

La fase preliminar de consulta tuvo lugar del 9 de septiembre de 2019 al 26 de octubre de 2019. Las más de 450 opiniones recogidas durante los talleres, reuniones locales y en el lugar del proyecto fueron una fuente de lecciones importantes.

La gran mayoría de los participantes destacó la utilidad y la naturaleza positiva del proyecto para mejorar el servicio a una zona que hoy en día sigue siendo desatendida.

La ruta general y las estaciones

En cuanto a la ruta, que se considera generalmente sensata, dos estaciones han sido objeto de especial atención. En primer lugar, la estación Pressensé, que finalmente se construirá al mismo tiempo que el resto de la ruta para dar seguimiento a las opiniones expresadas durante la consulta. Luego llegó la terminal de Rosa-Parks, para la que se presentaron dos escenarios. Como ambos no resultaron del todo satisfactorios, se realizaron estudios adicionales para construir un proyecto lo más cercano posible a los usos de los residentes locales y de la población activa de la zona.

Balance

Finalmente, esta primera consulta permitió comprender mejor las expectativas y temores de los participantes respecto al impacto del proyecto de extensión en su entorno. Así, los nuevos estudios realizados han permitido desarrollar el proyecto, que se presentó de nuevo al público en 2022, durante la fase de consulta continua.

¡Encuentra los resultados de la consulta preliminar
La consulta en curso de 2022

Durante la fase preliminar de consulta, que tuvo lugar del 5 de noviembre al 20 de diciembre de 2022, se recopilaron más de 200 opiniones.

Uno de los temas principales concernía la terminal de Rosa Parks, para la cual se presentaron nuevas variantes al público. Al final de los distintos debates, fue el escenario de insertar la terminal en Macdonald Boulevard lo que fue votado a favor y se mantuvo por varias razones:

  • Una operación más eficiente y sencilla;
  • Perspectivas más interesantes para la red de tranvías a medio plazo en lo que respecta al desarrollo y proyectos de desarrollo del centro de intercambio;
  • Menor transferencia de tráfico;
  • Un impacto limitado en el patrimonio arbóreo;
  • Menor coste

Esta consulta fue el momento para debatir la integración del tranvía en los diferentes sectores. Este tema ha sido cuidadosamente estudiado para garantizar una integración ideal y limitar molestias e impactos en su entorno directo.

¡Los resultados de la consulta se pueden consultar

Consulta de MECDU

Del 24 de abril de 2023 al 24 de mayo de 2023 se llevó a cabo la consulta sobre la compatibilidad de los documentos de planificación urbana. La Compatibilidad de Documentos de Planificación Urbana (MECDU) es un procedimiento que garantiza que un proyecto de desarrollo sea tenido en cuenta por los documentos de planificación urbana. Ayuda adaptar y modificar estos documentos para que el proyecto en cuestión sea factible.

Los desarrollos relacionados con la inserción del tranvía T8 requieren la compatibilidad del Plan Urbano Intercomunal Local de la Comuna de Plaine (PLUi), con el que se asocian los municipios de Saint-Denis, Aubervilliers y Villetaneuse.

Las modalidades de la consulta

En la web dedicada al proyecto, se ha actualizado la sección "Enviar una opinión" para que el público pueda expresar su opinión en línea sobre el procedimiento para hacer compatibles los documentos de urbanismo.

Los resultados de la consulta

Aunque la participación seguía siendo limitada debido a la naturaleza técnica del procedimiento concertado, la mayoría del público estaba informado sobre esta nueva etapa de consulta. Las opiniones expresadas confirmaron la idoneidad del proyecto de ampliación del tranvía T8. En respuesta a preguntas sobre este procedimiento, Île-de-France Mobilités especificó que la compatibilidad solo se referirá a las necesidades del proyecto de ampliación del tranvía T8 si se declara de interés público.

Los resultados de la consulta MECDU pueden consultarse