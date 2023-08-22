Taller participativo el 8 de octubre en Rosa-Parks, una velada llena de intercambios.

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2019

El último taller participativo tuvo lugar el martes 8 de octubre en el centro social y cultural Rosa-Parks en París. Este momento especial fue una oportunidad para debatir las características técnicas del proyecto y las variantes del terminal.

Durante esa noche, estuvieron presentes la garante de la consulta, Fátima Ouassak, y los representantes de los ayuntamientos de los distritos XVIII y XIX.

Con el equipo de proyecto de Île-de-France Mobilité, los presentes pudieron detallar los puntos específicos de la extensión del tranvía T8.

Gracias a la participación de todos los participantes, las contribuciones al proyecto fueron muy generosas: ¡gracias a todos por venir en gran número!