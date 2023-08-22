Caminata urbana y taller participativo el 21/09, ¡gracias a los participantes!

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2019

Nos reunimos este sábado 21 de septiembre en la escuela Rodin-Renoir de Saint-Denis para un taller participativo. Esto siguió a la caminata urbana que tuvo lugar más temprano por la tarde por parte de la ruta.

¡Gracias a los habitantes de las ciudades de Saint-Denis y Aubervilliers que participaron! Al taller asistieron la garante de la consulta, Fatima Ouassak, y representantes de las dos ciudades afectadas por la ruta.

Tras una presentación del proyecto por parte de Île-de-France Mobilités, la propietaria del proyecto, los participantes pudieron redactar sus preguntas y recomendaciones para el proyecto de ampliación. Entonces se produjo un momento de intercambio entre los representantes electos, el equipo del proyecto y el público.

Las contribuciones fueron generosas. Estación con medidas de precaución, variantes en Rosa Parks, desarrollo de espacios verdes a lo largo de la ruta, intermodalidad, aparcamiento... Se plantearon muchas cuestiones.

¡Gracias de nuevo a todos y nos vemos en las próximas reuniones!