Certificación HQE: ¡primer paso!

El 16 de mayo, el proyecto de extensión del tranvía T8 Sur obtuvo su primera certificación HQE Sustainable Infrastructure (HQE ID), garantizando prácticas respetuosas con el medio ambiente durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. Incluye compromisos concretos para limitar la contaminación, promover la economía circular e integrar el paisajismo y el desarrollo urbano en una perspectiva sostenible e inclusiva.

También puedes consultar la certificación, toda la carta de objetivos y su resumen, y descubrir las principales líneas del enfoque adoptado para un proyecto que respete el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes.