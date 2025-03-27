La Carta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está disponible en línea

El proyecto de ampliación del tranvía T8 Sur, liderado por Île-de-France Mobilités, forma parte de un enfoque de desarrollo sostenible con la implementación de una carta de objetivos de calidad medioambiental. Esta carta, esencial para la finalización exitosa del proyecto y copatrocinada con la Ciudad de París, abarca todos los temas relacionados con el impacto ambiental y social del proyecto, como la gestión de molestias, el ahorro de recursos y la preservación de los entornos naturales.

Este enfoque va acompañado de la certificación HQE Sustainable Infrastructure (HQE ID), que garantiza prácticas respetuosas con el medio ambiente durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. Incluye compromisos concretos para limitar la contaminación, promover la economía circular e integrar el paisajismo y el desarrollo urbano en una perspectiva sostenible e inclusiva.

Puedes consultar toda la carta de objetivos, así como su resumen, y descubrir las principales líneas del enfoque adoptado para un proyecto que respeta el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes.