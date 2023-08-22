El informe de consulta en curso está disponible en línea

Fecha de publicación: 20 de abril de 2023

Tras una fase de recopilación y análisis de las contribuciones, los resultados de la consulta en curso sobre el proyecto de ampliación del tranvía T8 ya están en línea.

Este documento cierra oficialmente esta segunda fase de consulta. Podrás encontrar todos los elementos trabajados, los estudios adicionales, las opiniones expresadas y las respuestas de Île-de-France Mobilités.

No dude en descargar el informe de la consultay sus anexos.

Gracias de nuevo por su participación y nos vemos el lunes 24 de abril de 2023 para la consulta sobre la compatibilidad de documentos de planificación urbana que está comenzando.