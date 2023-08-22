¡Lanzamiento de la consulta MECDU el 24 de abril de 2023!

Fecha de publicación: 20 de abril de 2023

Île-de-France Mobilités te invita a dar tu opinión sobre la compatibilidad de los documentos de urbanismo.

Como parte del proyecto de ampliación del tranvía T8, es necesario adaptar los documentos de planificación urbana para el proyecto.

Del 24 de abril al 24 de mayo de 2023, ven y aprovecha esta consulta para expresarte sobre el MECDU planeado para el territorio de la Comuna de Plaine.

¿Qué es el MECDU?

La Compatibilidad de Documentos de Planificación Urbana es un procedimiento que garantiza que el proyecto sea tenido en cuenta por el documento de planificación urbana, adaptando y modificando algunas de sus disposiciones regulatorias.

¿Te interesa esta consulta? Para entender todas las herramientas y ayudarte a comprender el procedimiento y sus modalidades, encontrarás lo siguiente: