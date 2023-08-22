La consulta en curso está llegando a su fin: ¡gracias por su participación!

Fecha de publicación: 22 de diciembre de 2022

La consulta continua está llegando a su fin tras varias semanas de reuniones e intercambios.

En primer lugar, queremos agradecer a todas las personas que participaron en las caminatas exploratorias, reuniones locales y talleres temáticos, y que dejaron un comentario en el mapa interactivo.

En total, se han recopilado más de 200 opiniones que nos permitirán desarrollar el proyecto que mejor cumpla con todas tus expectativas.

¿Qué sigue?

Las opiniones expresadas serán registradas y analizadas en un informe de intercambios. A principios de 2023, enriquecerá, con los resultados de la consulta, los estudios existentes.

Así, la fase de investigación pública podrá comenzar y conducir a la Declaración de Utilidad Pública del proyecto. ¡Entonces comenzará el trabajo!