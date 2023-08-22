¡Del 9 de septiembre al 26 de octubre de 2019, participa en la consulta pública del proyecto!

Fecha de publicación: 26 de abril de 2019

Del 9 de septiembre al 26 de octubre de 2019, participe en la consulta pública sobre el proyecto para extender el tranvía T8 desde Saint-Denis Porte de Paris hasta la estación Paris Rosa-Parks y así diseñar un proyecto adaptado a sus usos y necesidades

Durante la consulta se organizan reuniones para que puedas descubrir el proyecto, intercambiar con los equipos y dar tu opinión: se programan dos reuniones informativas seguidas de talleres participativos, tres reuniones locales y una caminata urbana. ¡Más información aquí!