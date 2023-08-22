Fin de la consulta: ¡gracias a todos!

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2019

Tras más de mes y medio, la consulta para la ampliación del tranvía T8 ha llegado a su fin. Es hora de hacer balance de las muchas bolsas que hemos podido reunir.

En primer lugar, queremos agradecer a todos los habitantes y usuarios del territorio que participaron en la consulta dando sus opiniones o viniendo a informarse sobre el proyecto. Un gran agradecimiento también a todos los actores y socios del proyecto que pudieron hacer posible esta consulta.

¿Y ahora, qué sigue?

Las opiniones expresadas serán registradas y analizadas en un informe de intercambios. Para finales de 2019, se añadirá, junto con la evaluación del garante, para enriquecer los estudios existentes.

Estos nuevos datos harán posible modificar, si es necesario, el proyecto inicial y desarrollar la extensión final. Esta última versión se le presentará de nuevo durante la investigación pública. Si esto último conduce a la declaración de utilidad pública del proyecto, los trabajos pueden comenzar.

Por supuesto, seguiremos informándole durante las próximas fases del proyecto.