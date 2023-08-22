La estación Pressensé y las variantes en Rosa-Parks: descubre las razones de las orientaciones de Île-de-France Mobilités

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2019

La consulta pública ya ha avanzado bien y ya hemos identificado preguntas recurrentes de ciudadanos y asociaciones.

Los dos temas más mencionados en las contribuciones son las medidas de precaución para la estación de Pressensé y las variantes para la terminal en Rosa-Parks. Île-de-France Mobilités explicó las razones de sus orientaciones a lo largo de las reuniones de consulta. Encontrarás estas explicaciones en hojas informativas para cada materia.

La página de la emisora Pressensé se puede encontrar aquí.

El archivo de las variantes del terminal en Rosa-Parks se puede encontrar aquí.