¡El informe de consulta de la aval, Fatima Ouassak, está disponible!

Fecha de publicación: 9 de enero de 2020

Tras la consulta preliminar sobre el proyecto de ampliación del tranvía T8 celebrada del 9 de septiembre al 26 de octubre, la garante de la consulta, Fatima Ouassak, presentó su informe de la consulta a la Comisión Nacional para el Debate Público (CNDP) el 8 de enero de 2020.

La señora Ouassak afirmó que los requisitos del CNDP en materia de información y consulta habían sido escuchados y respetados por Île-de-France Mobilités, como parte de un diálogo constructivo entre el propietario del proyecto y el garante. También elogió la transparencia y apertura de Île-de-France Mobilités, la calidad de los intercambios con el público y la veracidad del proceso de consulta. Finalmente, subrayó la utilidad de la consulta, especialmente en relación con la cuestión de la estación Pressensé. ¡Encuentra su análisis de la consulta y sus recomendaciones AQUÍ!

Ahora echemos un vistazo al informe de Île-de-France Mobilités, que completará y cerrará esta primera fase del proyecto.