¡Los resultados de la consulta están en línea!

Fecha de publicación: 6 de febrero de 2020

El 5 de febrero, Île-de-France Mobilités, el propietario del proyecto, votó los resultados de la consulta para la ampliación del tranvía T8. Este documento cierra el proceso de consulta que tuvo lugar del 9 de septiembre al 26 de octubre de 2019. Encontrarás el contexto y los temas que marcaron esta consulta, así como el resumen de las opiniones expresadas durante los distintos momentos de intercambio. Île-de-France Mobilités también aprovecha para expresar su respuesta a la evaluación del garante de la consulta y compartir las orientaciones para la continuación del proyecto.

No dude en descargar el informe de la consulta, su resumen y los anexos.

Gracias por tus muchas opiniones sobre el proyecto y nos vemos en el siguiente paso: ¡la investigación pública!