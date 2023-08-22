El tranvía T8 de hoy, ¿cuál es el resultado?

Fecha de publicación: 26 de abril de 2019

El tranvía T8 conecta actualmente Saint-Denis con Epinay-sur-Seine y Villetaneuse, en 24 y 16 minutos. Puesta en servicio en diciembre de 2014, se ha convertido en un eje central de transporte en el departamento de Sena Saint-Denis, con cerca de 62.000 pasajeros diarios. Un número que no para aumentar pero que sigue asegurando un transporte cómodo: la tasa máxima de carga observada es del 43%.

En vista del éxito ya alcanzado por el tranvía T8, parece evidente ampliar su ruta para apoyar los cambios en un territorio dinámico y fortalecer los enlaces entre París y el departamento de Sena-Saint-Denis. Para los habitantes y usuarios del sur de Seine-Saint-Denis y del norte de París, la ampliación del tranvía T8 facilitará la movilidad gracias a las numerosas conexiones con otros transportes públicos de la zona.

También facilitará el acceso a lugares clave de la zona: conectará, por ejemplo, el instituto Angela Davis, el futuro Campus Condorcet, los Entrepôts et Magasins Généraux de Paris y el centro comercial Millénaire.

Por último, este proyecto realmente apoya la metamorfosis del territorio: el Montjoie ZAC, el Frente Popular de Nozal o el próximo a renovar barrio de Landy pueden contar con la llegada del tranvía T8 para apoyar su desarrollo.