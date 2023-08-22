Reunión del 24/09: continúa la consulta local

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2019

Volvimos para reunirnos con residentes y usuarios, esta vez en la estación Saint-Denis Porte de Paris, para seguir recopilando opiniones sobre la ampliación del tranvía T8.

Una vez más, pudimos intercambiar con muchos transeúntes y recopilar diversas opiniones sobre varias características de la ruta que se avecinaba.

¡Gracias a ellos por dedicar tiempo a participar en la consulta pública!

Nos vemos el jueves 3 de octubre en la estación Paris-Rosa Parks entre las 11:30 y las 14:00 para la próxima y última reunión local.