Reunión del 19/09 en el resort Plaine Saint-Denis: ¡una reunión en proximidad!

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2019

Estuvimos presentes en la estación de Plaine Saint-Denis el jueves 19 de septiembre para informar a los transeúntes y usuarios del transporte sobre el proyecto de ampliación del tranvía T8, para responder a cualquier pregunta que pudieran tener y para recoger sus opiniones.

Muchos de ellos se tomaron con gusto un poco de su tiempo para intercambiar con nosotros y aportar su contribución. Algunos ya conocían el proyecto, otros no. Los que tenían prisa se llevaron el folleto del proyecto, para dar su opinión más tarde gracias a la tarjeta T.

¡Gracias a todos por intercambiar con nosotros! ¡Nos vemos esta noche en la estación Saint-Denis Porte de Paris de 17:00 a 19:00 para la segunda reunión local!