Un repaso a la última reunión local del jueves 3 de octubre

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2019

Para esta última reunión local, fuimos a la plaza frente a la estación Rosa-Park.

Entre las 11:30 y las 14:00, pudimos hablar con las partes interesadas sobre el proyecto, y en particular sobre las propuestas de variantes para la estación Rosa-Parks.

Se han formulado opiniones diferentes sobre las variantes: todas las contribuciones serán tenidas en cuenta. También pudimos escuchar tus preocupaciones y expectativas: eficiencia de la ruta, los tiempos de transbordo más cortos posibles, un diseño que favorece la fluidez del tráfico...

¡Un gran agradecimiento a todos los que se tomaron el tiempo de hablar sobre el proyecto con nosotros y dar su opinión!