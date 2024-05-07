¡Participa en la única investigación pública del 21 de mayo al 25 de junio de 2024!

La única investigación pública que se está abriendo es un nuevo hito importante para el proyecto. Tendrá lugar del 21 de mayo al 25 de junio de 2024. Este paso regulatorio, esencial para la continuación del proyecto y el inicio de los trabajos, permitirá al público expresar su opinión sobre el interés público del proyecto y sus efectos.

¿Cuándo y cómo participar?

Del 21 de mayo al 25 de junio de 2024, existen varios procedimientos de participación disponibles para que puedas opinar sobre el proyecto de ampliación del tranvía T8.

¿Quieres saberlo todo sobre el proyecto?

Todos los documentos que componen el expediente de investigación pueden consultarse en la plataforma dedicada a la investigación.

También puede reunirse con la comisión de investigación durante las permanencias establecidas en los ayuntamientos de Saint-Denis, Aubervilliers, Villetaneuse, el distrito 18 de París, el distrito 19 de París en las fechas y horarios indicados en la plataforma dedicada a la investigación.

Participar en la reunión pública

También se organiza una reunión informativa pública el miércoles 29 de mayo a partir de las 19:00 en la EPT Plaine Commune (sala de la planta baja, 21 Avenue Jules Rimet, 93000 Saint-Denis). Esta es una oportunidad para hacer tus preguntas a la comisión de investigación y al equipo del proyecto.

Al final de la reunión pública, el presidente de la comisión de investigación elaborará un informe. Se enviará lo antes posible a la persona responsable del proyecto y al prefecto de Seine-Saint-Denis. Para elaborar este informe, se puede realizar su grabación de audio o vídeo. El público presente será entonces informado del inicio y final de esta grabación.