¡Participa en la reunión pública del 29 de mayo en Saint-Denis!

¡Participa en la reunión pública!

Se organiza una reunión informativa pública el miércoles 29 de mayo a partir de las 19:00 en la EPT Plaine Commune (sala de la planta baja, 21 Avenue Jules Rimet, 93000 Saint-Denis). Esta es una oportunidad para hacer tus preguntas a la comisión de investigación y al equipo del proyecto.

Al final de la reunión pública, el presidente de la comisión de investigación elaborará un informe. Se enviará lo antes posible a la persona responsable del proyecto y al prefecto de Seine-Saint-Denis. Para elaborar este informe, se puede realizar su grabación de audio o vídeo. El público presente será entonces informado del inicio y final de esta grabación.