AmpliaciónSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Investigación pública única
Actualizado el
Declaración de utilidad pública
Orden interprefectural
Mars 2025
Apéndice 1
Plan général des travaux
Apéndice 2
Déclaration de projet et mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet
Apéndice 3
Mise en compatibilité des documents d'urbanisme
Declaración del proyecto Île-de-France Mobilités
Declaración del proyecto
Décembre 2024
Apéndice: medidas para evitar, reducir y compensar los efectos del proyecto sobre el medio ambiente o la salud humana, y procedimientos de monitorización asociados.
Décembre 2024
Comunicación legal
Orden de apertura de la investigación pública
Avril 2024
Aviso de investigación pública
Avril 2024
El informe y las conclusiones de la Comisión de Investigación
Informe de la Comisión de Investigación
Octobre 2024
Conclusiones y opinión fundamentada del Comité de Investigación
Octobre 2024
El expediente único de la investigación pública
Guía de lectura y glosario
Guía de lectura
Léxico
Habitaciones de la A a la E
R - Propósito de la investigación
B - Nota explicativa
C - Características de las estructuras
D - Plano del emplazamiento
E - Plan general de las obras
Anexos F - Declaración de impacto
F0 - Preámbulo
F1 - Resumen no técnico
F2 - Descripción del proyecto
F3 - Estudio de variantes
F4 - Estado inicial
Partie 1
F4 - Estado inicial
Partie 2
F5 - Impactos y medidas
F6 - Vulnerabilidad
F7 - Infraestructura de transporte
F8 - Implicaciones de Natura 2000
F9 - Métodos y autores
Anexos G - Compatibilidad de documentos de planificación urbana
G0 - Modificación de la PLUi de la comuna de Plaine
G1 - Listas de espacios reservados, servidumbres de ubicación y áreas de espera para el proyecto de desarrollo global (PAPAG)
G2 - Plan de Síntesis
G3 - Mapa detallado - Aubervilliers
G4 - Mapa detallado - Saint-Denis Nord
G5 - Mapa detallado - Saint-Denis Sur
G6 - Mapa detallado - Villetaneuse
Pruebas H e I
H - Evaluación socioeconómica
I - Evaluación resumida del gasto
Anexos J - Consultas y opiniones sobre el proyecto
Día 0 - Resumen
Día 1 - Consultas y deliberaciones
J2 - Opinión de la autoridad medioambiental y respuesta
J3 - Otras reseñas