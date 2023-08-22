AmpliaciónSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
¿Qué se planea para reducir las molestias asociadas a la obra? ¿Qué sistema de información?
Publicado el
Para limitar las molestias causadas durante las obras, se implementan sistemáticamente medidas de comunicación local. Se desplegarán diversas herramientas que ya han demostrado su valor en otros proyectos de tranvías: paneles informativos a lo largo de la ruta, una carta informativa distribuida en los buzones de los residentes locales en cada fase del proyecto, agentes locales para informar a los vecinos, etc. También puede establecerse una comisión de liquidación amistosa para compensar cualquier daño comercial. Además, se preservará el acceso a las tiendas en la medida de lo posible y se instalarán señalización. En cuanto a los planes de tráfico durante la fase de obras, estos dependerán de la fase que se elija para llevar a cabo el trabajo. Cualquier ruta de desviación se decidirá en conjunto con las autoridades locales y siempre se proporcionará información previa para que los residentes y usuarios locales puedan organizarse. Estos impactos en la fase de obras y las medidas que se implementarán serán estudiados en las fases posteriores. Este tema se abordará en particular como parte del estudio de impacto previo a la investigación pública.