¿Cuánto tiempo tardará el tranvía T8 en conectar Saint-Denis, Porte de Paris y Rosa-Parks?

El tiempo de viaje de la ampliación entre Saint-Denis Porte de Paris y la estación Rosa-Parks se estima en esta fase del estudio en unos 20 minutos. Para que conste, el tiempo de viaje en la actual T8 es de 22 minutos en la rama de Epinay y de 14 minutos en la rama de Villetaneuse para conectar la terminal con Saint-Denis Porte de Paris.