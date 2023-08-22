AmpliaciónSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
¿La llegada del tranvía reducirá el aparcamiento para coches? ¿Se planean plazas de aparcamiento cerca de la ruta, cerca de los complejos turísticos?
Debido al reducido tamaño de las calles utilizadas, la ampliación de la T8 afectará a la oferta de aparcamiento existente a lo largo del recorrido. Se prestará especial atención a la devolución de los tickets de entrega. Los impactos específicos en la oferta de aparcamiento serán evaluados en estudios posteriores y presentados durante la investigación pública.