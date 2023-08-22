¿Se planifican instalaciones para ciclistas y peatones a lo largo de la ruta? ¿Se garantizará la continuidad de estos caminos a lo largo de la ruta?

La construcción de un tranvía es una oportunidad para replantear el reparto del espacio público entre el tranvía, los coches, las bicicletas y los peatones. Se dedicará más espacio al desplazamiento peatonal y a las bicicletas, y se prestará especial atención a los árboles. Así, el tranvía mejorará el uso de espacios para todos, pero también para el entorno vital. Estos desarrollos se diseñarán en conjunto con las operaciones urbanas a lo largo de la ruta. El objetivo es dar soporte a la ruta del tranvía T8 con un carril bici continuo.