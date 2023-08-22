¿Cuáles son las características de las variantes de integración en Paris Rosa-Parks? ¿Cuál es la diferencia de coste?

Se estudió la llegada del tranvía T8 a Rosa-Parks para proponer la solución técnica que permitiera un funcionamiento óptimo del tranvía y una conexión eficiente para los pasajeros, limitando al mismo tiempo los impactos (terreno, en el tráfico viario, aparcamiento, espacios verdes, concesiones, etc.).

La consulta preliminar presentó y sometió a debate dos variantes del terminal en Rosa-Parks:

Por primera vez, el tranvía paraba en el centro del puente de la rue d'Aubervilliers;

Para el segundo, el tranvía se aparcó al sur de Macdonald Boulevard, lo más cerca posible del paso peatonal que da acceso al patio norte de Rosa Parks.

Tras la consulta, ninguna de las dos variantes pareció satisfactoria y se realizaron estudios adicionales. Estos estudios buscaban especialmente optimizar las conexiones e integrar mejor la terminal en la ciudad existente.

Se han estudiado cuatro alternativas. Dadas las desventajas y ventajas de cada opción, Île-de-France Mobilités y los socios del proyecto están considerando presentar dos variantes del terminal: