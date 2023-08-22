¿Cómo se articulará la extensión del tranvía T8 con la red actual de transporte público? ¿El RER? ¿El autobús? ¿El metro?

El proyecto de ampliación del tranvía T8 pretende ser la piedra angular de otros medios de transporte estructurados de la región. Para ello, está conectado a las siguientes líneas de transmisión:

los metros 12, 13 y la futura línea 15 del Grand Paris Express;

El RER B y E;

El tranvía T3b.

Se prestará especial atención a las conexiones para que sean lo más simples y eficientes posible para los usuarios. La red de autobuses se reorganizará con la llegada del tranvía. Esta reestructuración consiste en promover la conexión de las líneas de autobús con las estaciones de tranvía y evitar la duplicación entre tranvías y autobús, en una lógica de complementariedad.