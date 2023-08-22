¿Provocará el tranvía ralentizaciones en el tráfico de coches (especialmente en la Porte d'Aubervilliers y en calles transitadas como la Rue Pressensé)?

La instalación del tranvía implicará la reducción del número de carriles viarios y la modificación de unas veinte intersecciones para insertar una fase de semáforo que dé prioridad al tranvía. La inserción del tranvía va acompañada así de una modificación completa de ciertos cruces cercanos a instalaciones y carreteras principales (intersección Cokerie, Porte d'Aubervilliers, etc.). Se han realizado estudios de tráfico para dimensionar al máximo el número de carriles para coches, limitar el impacto en el tráfico vial y permitir una mejor convivencia entre los diferentes modos de transporte. El alcance de estos estudios no se limita a la simple ruta del tranvía y tiene en cuenta los transbordos a las carreteras adyacentes, sino también el cambio modal de los usuarios hacia el tranvía. Los impactos precisos en el tráfico vial serán evaluados en estudios posteriores y presentados durante la investigación pública.