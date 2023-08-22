¿Ya están programadas las estaciones de la ampliación? ¿Es la propuesta definitiva?

La fase preliminar de consulta permitió a los participantes expresar su opinión sobre la construcción de la estación Pressensé al mismo tiempo que el resto de la ruta. Así, se escuchó este deseo expresado de promover la integración del distrito de Franc-Moisin. Esta estación, que antes estaba bajo medidas de precaución, se construirá al mismo tiempo que las demás; reduciendo el número de emisoras de 9 a 10.

Aunque en la fase de DOCP se adoptó una ubicación en principio para estas 10 emisoras, la consulta tiene como objetivo recopilar la opinión pública sobre su ubicación precisa. Su posicionamiento se perfeccionará así en las fases posteriores en función de las lecciones aprendidas de la consulta y la mayor precisión de los estudios técnicos. Su nombre es provisional.