¿Implica la inserción del tranvía la tala de árboles? ¿Cuántos? ¿Qué medidas se tomarán en este caso?

La inserción del tranvía irá acompañada de la plantación de nuevos árboles en varios ejes relacionados con la inserción del tranvía. Por otro lado, en algunos lugares, la inserción del tranvía tendrá un impacto directo en las hileras de árboles, debido a los derechos de paso necesarios o a la proximidad de las obras. El proyecto buscará limitar el impacto sobre los árboles tanto como sea posible, pero cuando sea imposible evitarlo, buscará restaurar y compensar todos los árboles eliminados. Por cada árbol que se tale, se replantarán tres. En este caso, se buscarán optimizaciones en estudios posteriores en colaboración con los municipios y promotores para restaurarlas lo más cerca posible de la ruta. Finalmente, durante estudios posteriores, se priorizará el enverdejamiento del andén del tranvía. En conjunto, la llegada del tranvía embellecerá el espacio público.