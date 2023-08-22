¿Por qué extender el tranvía T8 hacia el sur?

Situados en el sur del departamento de Seine-Saint-Denis y al norte de la ciudad de París, los municipios de Saint-Denis y Aubervilliers, junto con los distritos 18 y 19 de París, constituyen un territorio dinámico, donde muchos proyectos de desarrollo e infraestructuras verán la luz en los próximos años, creando nuevas viviendas, oficinas e instalaciones que generan desplazamientos. La extensión hacia el sur hasta París permitirá irrigar este territorio y satisfacer sus necesidades de transporte con un medio de transporte fiable, frecuente, accesible y cómodo. Mientras apoya el desarrollo de modos activos, mejorará la red de transporte público en el norte de la conurbación de París, mediante conexiones eficientes con:

El RER B y la futura línea de metro 15;

Línea 12 del metro;

Tranvía T3b y RER E en la estación Rosa-Parks.