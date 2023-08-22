¿Cuáles son los siguientes pasos en el proyecto?

Pasa entre 8 y 10 años entre la consulta y la puesta en marcha de la línea. Estos últimos dependen de ciertos plazos inevitables, como el tiempo necesario para obtener autorizaciones administrativas y el tiempo para adquirir tierras. Además, el calendario es también resultado de ciertas características de las obras a construir, que solo se definirán en el curso de los estudios y cuyo tiempo de finalización depende mucho de los métodos constructivos. Por último, el calendario también depende mucho de la duración de los trabajos de concesión, que pueden llevar mucho tiempo.

El calendario se especificará en el momento posterior a la investigación pública en 2023.

Una vez obtenida la declaración de utilidad pública, que constituye la autorización del proyecto, se realizan las fases avanzadas de estudio técnico antes de la fase de obras.