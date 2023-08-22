Infórmate más sobre la consulta

La consulta previa es un mecanismo participativo cuyo objetivo es informar y recopilar todas las opiniones de las partes interesadas y del público general sobre un proyecto, antes de que se tome la decisión.

En el contexto de consultas previas, la remisión a la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP) o el nombramiento de un aval por parte del propietario del proyecto es obligatoria, dependiendo de las circunstancias definidas por la ley, en particular desde las ordenanzas de 2016. El CNDP es una autoridad administrativa independiente cuya función es informar a los ciudadanos, darles voz y hacerles oír. Nombró a Fatima Ouassak como garante de la consulta previa sobre el proyecto de ampliación del tranvía T8.

Los garantes de la consulta son neutrales, independientes e imparciales. Nunca emiten una opinión sobre el fondo del proyecto, pero facilitan el proceso de consulta. Representan al CNDP y llevan sus valores: transparencia, neutralidad, argumentación y equivalencia de trato.

Las misiones del garante son las siguientes:

garantizar los compromisos asumidos por las partes interesadas, y en particular por el propietario del proyecto;

obtener información y hacer sugerencias sobre los términos de la consulta implementada por el responsable del proyecto;

observar y analizar el progreso de la consulta para comprobar que todas respetan las modalidades (propósito, duración, etc.);

fomentar la expresión de los participantes en la consulta;

garantizar un papel de recurso para responder a las solicitudes realizadas por los participantes en la consulta;

Participa en las discusiones organizadas como parte de la consulta.

La señora Ouassak redactará ahora un informe evaluando el progreso de la consulta y especificando los argumentos expresados y las respuestas del responsable del proyecto sobre los temas en discusión. Este informe se hará público en la página web de la consulta www.tram8.fr, así como en la del CNDP. Complementa el informe preliminar de consulta de Île-de-France Mobilités. Esta última también proporcionará respuestas al balance del garante, si es necesario.

El aval puede ser contactado por cualquier participante en la consulta: [email protected]