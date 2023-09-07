[NUEVA FECHA] Las obras en la estación de autobuses Corbeil-Essonnes comenzarán el lunes 11 de septiembre

Obras en la terminal Corbeil-Essonnes – Zola

Desde junio de 2023, comenzaron las obras en la estación de autobuses Corbeil-Essonnes Zola, que será el terminal de la línea. Con el tiempo, la terminal será un punto de carga para autobuses y también permitirá a los conductores iniciar y terminar su servicio.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Las obras continúan ahora con la ampliación de los andenes de la futura estación Tzen 4, para alojar los nuevos autobuses Tzen 4, biarticulados 24 metros. También se remodelarán los andenes de la estación Tzen 1.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Tras una reorganización del calendario de trabajo, esta fase comenzará el lunes 11 de septiembre por una duración provisional de mes y medio.

¿Qué cambia esto?

La parada Gare de Corbeil-Essonnes no estará atendida durante toda la duración de las obras y las líneas de autobús terminarán:

Líneas 301, 303 y 405: terminal de subprefectura

Línea 401: terminal Général de Gaulle (Tarterêts)

Línea 402: terminal Lycée Robert Doisneau (Tarterêts)

Se mantendrá el tráfico de coches en la Rue Émile Zola y la Avenida Serge Dassault.