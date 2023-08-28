¡En Evry-Courcouronnes, las obras de concesión avanzan!
Desde este verano, las empresas concesionarias cuyas redes están ubicadas bajo las futuras vías del Tzen 4 han comenzado su desviación.
A su vez, intervienen para mover estas redes (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc.) para no interferir con la infraestructura de autobuses: en caso de mantenimiento de la red, el tráfico de autobuses no se verá interrumpido.
En Evry-Courcouronnes, las redes de la GRDF situadas entre las estaciones de Temps des Cerises y Bras de Fer se han desplazado en las últimas semanas.
Un repaso a la finalización de la obra: