¡En Evry-Courcouronnes, las obras de concesión avanzan!

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2020

Desde este verano, las empresas concesionarias cuyas redes están ubicadas bajo las futuras vías del Tzen 4 han comenzado su desviación.

A su vez, intervienen para mover estas redes (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc.) para no interferir con la infraestructura de autobuses: en caso de mantenimiento de la red, el tráfico de autobuses no se verá interrumpido.

En Evry-Courcouronnes, las redes de la GRDF situadas entre las estaciones de Temps des Cerises y Bras de Fer se han desplazado en las últimas semanas.

Un repaso a la finalización de la obra: