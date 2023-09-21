Descubriendo las etapas de construcción del Tzen 4 - La construcción del chasis

El chasis es la estructura básica sobre la que se construye un vehículo. Es la base sobre la que descansan todos los elementos, como el motor, la carrocería y los componentes esenciales.

La instalación del chasis es el punto de partida para la fabricación de los autobuses Tzen 4. Está diseñado para permitir una estabilidad perfecta de todo el vehículo.

Las piezas metálicas se cortan y moldean según los planos de diseño. Las piezas se soldan y ensamblan para formar el chasis. Esta etapa es una de las más espectaculares, ya que es donde el autobús empieza a tomar forma.

¡Descubre en exclusiva las primeras imágenes de la construcción del chasis del autobús!