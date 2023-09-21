Descubre los pasos de construcción del conjunto de cable Tzen 4
La avanzada tecnología de los buses Tzen 4 requiere la instalación de numerosos cables eléctricos para garantizar el correcto funcionamiento del suministro eléctrico, el sistema de transmisión de información, los componentes electrónicos, las pantallas informativas y el aire acondicionado:
- Preparación de cables: Primero, los cables se seleccionan y cortan a la longitud requerida según su ubicación en el bus.
- Enrutamiento de cables: luego se instalan a través del chasis del autobús mediante soportes y sujetadores.
- Conexión: Una vez instalados los cables en las ubicaciones designadas, se conectan al sistema al que pertenecen (control de bus, luminosidad, telecomunicaciones, aire acondicionado, etc.).
- Pruebas: los equipos realizan pruebas para verificar la conexión correcta de los cables y su funcionamiento.
- Finalización: si las pruebas son concluyentes, los equipos cierran los paneles para cubrir los cables.