Inicio de las obras de infraestructuras

Fecha de publicación: 2 de diciembre de 2022

¡A partir del lunes 5 de diciembre, comenzarán las obras de infraestructura en la futura línea Tzen 4! Tras la redirección de las redes de concesiones, ha llegado el momento de las obras de infraestructura. Consistirán en construir nuevos carriles dedicados a autobuses o remodelar los existentes, modernizar las estaciones y hacerlas accesibles para todos los pasajeros (incluidas las personas con movilidad reducida) o crear instalaciones para peatones y bicicletas (como espacios para portabicicletas en cada estación). La nueva línea Tzen 4 también permitirá realizar jardinerías, en particular en la RN7 en Corbeil-Essonnes o en la rue Pierre Brossolette en Ris-Orangis.

Las obras comenzarán en Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes y Corbeil-Essonnes. Se ha establecido una ruta de desviación en la Place du Moulin à Vent en Ris Orangis. También se desviarán las líneas de autobús

La línea Tzen 4 reemplazará a la actual línea de autobús 402 entre Viry-Chatillon y Corbeil-Essonnes, un tramo que actualmente está saturado. Se beneficiará de los primeros autobuses biarticulados y 100% eléctricos en Île-de-France, que circularán de 5 a 1 a.m. con alta frecuencia (cada 5 minutos en hora punta). Accesibles para todos, estos autobuses tendrán una capacidad de 140 personas, en comparación con las 100 que tienen actualmente en el 402. El Tzen 4 ofrecerá así más comodidad a los pasajeros, pero también mayor fiabilidad gracias a sus carriles exclusivos dedicados y a su prioridad en los semáforos.

Además, nuestros agentes locales – Stella y Madia – están presentes a lo largo de la ruta y se les puede contactar por correo electrónico y teléfono:

Madia:

[email protected]

06 34 33 54 06

Stella: