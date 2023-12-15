[INFORMACIÓN DE TRABAJO] El trabajo continúa en Ris-Orangis
Publicado el
Tráfico modificado entre la Avenue Jean Claude Rozan y la Rue de la Marie Blanche
El Tzen 4 sustituirá al autobús 402 entre "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación de RER Corbeil-Essonnes gracias a una línea más eficiente y autobuses más espaciosos y 100% eléctricos.
- ¿Qué trabajo hay que hacer?
Se continúan trabajando para adaptar el terreno dedicado (carriles dedicados a los autobuses) a los futuros autobuses Tzen 4, que tienen 24 metros de longitud.
- ¿Cuándo se realiza el trabajo?
Los trabajos tendrán lugar de enero a mayo de 2024.
- ¿Qué cambia esto?
- El tráfico entre la Avenida Jean Claude Rozan y la Rue Marie Blanche se modificará y cambiará a un carril temporal situado a lo largo de la residencia Ferme du Temple;
- Las intersecciones entre la Rue Pierre Brossolette y la Avenue Jean Claude Rozan, así como la Rue Auguste Plat/Cimes, permanecerán abiertas durante las obras, salvo por intervenciones ocasionales;
- Los cruces con la Allée Eugène Mouchot y la Rue de la Marie Blanche estarán cerrados.