[INFORMACIÓN DE TRABAJO] El trabajo continúa en Ris-Orangis

Tráfico modificado entre la Avenue Jean Claude Rozan y la Rue de la Marie Blanche

El Tzen 4 sustituirá al autobús 402 entre "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación de RER Corbeil-Essonnes gracias a una línea más eficiente y autobuses más espaciosos y 100% eléctricos.