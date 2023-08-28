[Información de la obra] Terminal La Treille en Viry-Chatillon

Fecha de publicación: 1 de junio de 2023

Trabajo en la terminal de La Treille

La estación "La Treille" será el terminal de la línea Tzen 4. La terminal no es una estación como cualquier otra, ya que servirá como zona de carga para autobuses eléctricos y también permitirá a los conductores iniciar y terminar su servicio. Las obras de construcción del equipamiento técnico del Tzen 4 comenzaron en marzo de 2023 en Viry-Chatillon.

¿Qué trabajo hay que hacer?

La fase de las obras, que comienza a principios de junio, consiste en realizar la zona de giro de autobuses, el paisajismo de la terminal y el andén de la futura estación Tzen 4.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Estos trabajos comenzarán el 5 de junio de 2023 por un periodo provisional de 5 meses.

¿Qué cambia esto?

Durante esta fase, la mediana y la Avenue de la Grande Borne estarán en construcción. El tráfico de coches se mantendrá entre la Rue des Radars y la Avenida Victor Schoelcher. Para permitir la construcción de la futura estación, el tráfico en la Avenue de la Grande Borne será alternado.

El mercado permanecerá abierto durante las obras y se mantendrá el acceso. Sin embargo, algunas plazas de aparcamiento tendrán que ser retiradas.