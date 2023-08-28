[Información de la obra] Estación de tren de Grigny Centre

Fecha de publicación: 10 de julio de 2023

Obras en la Route de Corbeil

El Tzen 4 es una nueva línea de autobús de alto rendimiento que circula por un carril dedicado (llamado "carril dedicado") durante gran parte de su recorrido. Sustituirá la línea 402 en un tramo de 14 km entre "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación RER Corbeil-Essonnes. Este nuevo autobús será el primer autobús biarticulado 100% eléctrico de 24 metros en la región de Île-de-France. Las obras de infraestructura en Tzen 4 comenzaron en diciembre de 2022.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Durante esta primera fase de trabajo, las carreteras de la Route de Corbeil cerca de la estación Grigny Centre serán remodeladas para acomodar nuevas vías en el carril dedicado de la Tzen 4.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Estos trabajos comenzarán el lunes 17 de julio de 2023 por una duración provisional de 5 meses.

¿Qué cambia esto?

Durante estas obras, la carretera de Corbeil, cerca de la estación de Grigny Centre, se cerrará al tráfico de coches. Se establecen desvíos por el Chemin de Corbeil y la Avenue des Tuileries.

La carretera de Corbeil estará reservada para el tráfico de autobuses. Se instalarán paradas temporales en la estación "Gare de Grigny Centre" y se trasladarán según las diferentes fases de este trabajo.