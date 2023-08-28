¡La fabricación de los autobuses Tzen 4 ha comenzado!

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2023

¡Los primeros prototipos del autobús Tzen 4 están en construcción!

La fase de construcción en serie comenzó recientemente con una tasa de construcción de un autobús por semana. Construir un autobús lleva varios meses.

Primero se monta el chasis y luego se instalan los primeros elementos eléctricos. Después, se lleva a cabo la instalación de los primeros elementos exteriores. La última fase – antes de la inspección técnica – es la instalación de todos los accesorios interiores.

Encuentra las primeras fotos de los autobuses en nuestra biblioteca multimedia: https://tzen4.iledefrance-mobilites.fr/albums/14373/

Para saber más sobre los autobuses Tzen 4, suscríbete a las noticias del proyecto y recibe nuestro próximo boletín: https://tzen4.iledefrance-mobilites.fr/suivre-lactualite-du-projet/