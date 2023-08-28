¡El trabajo en el Centro de Operaciones de Autobuses está casi terminado!

Fecha de publicación: 12 de abril de 2023

En los últimos meses, se han completado todas las obras estructurales en el centro de operaciones de autobuses, dejando espacio para los trabajos de acabado.

Este trabajo consiste en la instalación de las últimas redes como calefacción o aire acondicionado, el acabado de la pintura o la instalación de servicios (aseos, vestuarios, duchas, etc.), así como la última plantación de espacios verdes interiores y exteriores; incluyendo las de la futura terraza verde con tejado de 2000 m2. En total, se han plantado más de 40 especies locales diferentes.

Los siguientes pasos consisten en la construcción de las carreteras finales (aparcamiento, autobuses y personal), la instalación de iluminación LED exterior, equipos para cargar autobuses eléctricos y la instalación de la lavadora de autobuses.

El final de los trabajos en la COB está previsto para el segundo trimestre de 2023.

¿Cuál es el propósito del Centro de Operaciones de Autobuses?