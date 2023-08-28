Se ha establecido un nuevo campamento base en Évry-Courcouronnes

Fecha de publicación: 13 de abril de 2023

Base secundaria de vivienda de Évry-Courcouronnes

El Tzen 4 es una nueva línea de autobús de alto rendimiento que circula por un carril dedicado durante gran parte de su recorrido. Sustituirá la línea 402 en un tramo de 14 km entre "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación RER Corbeil-Essonnes. Este nuevo autobús será el primer autobús biarticulado 100% eléctrico de 24 metros en la región de Île-de-France.

Las obras de infraestructura en Tzen 4 comenzaron en diciembre de 2022. En Évry-Courcouronnes, consisten en adaptar los carriles dedicados a autobuses para la circulación de vehículos de 24 metros de longitud (frente a los 18 metros actuales).

Las paradas actuales de autobús de la línea 402 se transformarán en la estación de Tzen, accesible para todos (incluidas las personas con movilidad reducida).

¿Qué trabajo hay que hacer?

Para llevar a cabo el trabajo, se instalará un campamento base cerca de la Avenida Paul Delouvrier.

La instalación del sitio remoto tendrá lugar a partir del lunes 17 de abril de 2023. Este se utilizará hasta el verano de 2024.

¿Qué cambia esto?

Durante las obras en la Tzen 4, camiones de construcción accederán al campamento base por la Rue Michel Ange y el Boulevard des Champs Élysées. Estos servicios tendrán lugar durante el horario laboral (de lunes a viernes y de día).

Para más información, consulte la Información de las Obras.